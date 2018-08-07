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Козы совершили набег на американский город
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Козы совершили набег на американский город 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @KTVBJoe
Курьезный случай произошел в американском городе Бойсе штат Айдахо. Город наводнили около сотни коз. Они разбрелись по улицам и принялись заниматься своим любимым делом — то есть принялись объедать живые изгороди, газоны и деревья. Забавное зрелище скоро стало настоящим бедствием.
@KTVBJoe
Как оказалось, козы сбежали от своих хозяев, сотрудников компании, которые сдают рогатых на прокат. Коз арендуют, чтобы избавить свои участки от сорняков. Однако козы решили enchjbnm себе внеплановый выходной и сбежали.
@KTVBJoe
Увы, работники фирмы, экстренно вызванные на место происшествия, переловили беглянок. Скоро козам придется снова приступить к своей работе.
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