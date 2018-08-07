Козы совершили набег на американский город

Курьезный случай произошел в американском городе Бойсе штат Айдахо. Город наводнили около сотни коз. Они разбрелись по улицам и принялись заниматься своим любимым делом — то есть принялись объедать живые изгороди, газоны и деревья. Забавное зрелище скоро стало настоящим бедствием.

@KTVBJoe

Как оказалось, козы сбежали от своих хозяев, сотрудников компании, которые сдают рогатых на прокат. Коз арендуют, чтобы избавить свои участки от сорняков. Однако козы решили enchjbnm себе внеплановый выходной и сбежали.

@KTVBJoe

Увы, работники фирмы, экстренно вызванные на место происшествия, переловили беглянок. Скоро козам придется снова приступить к своей работе.