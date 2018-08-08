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Призраки, случайно попавшие в объектив камеры
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Призраки, случайно попавшие в объектив камеры 

Рамблер 3 часа назад
Любители мистики считают, что в старых заброшенных домах обитают души прежних жильцов, а если судьба людям досталась непростая, то призраки могут и обозлиться. Иногда приведения попадают в объектив камеры, оставляя наблюдателей напуганными или недоумевающими.
1. Ютуберы исследовали заброшенный дом и обнаружили останки кота, который, видимо, попал в ловушку и не смог выбраться. Эта находка не понравилась парням, и они решили выйти, но на выходе засняли нечто, что заставило их размышлять. По словам экстремалов, это был призрак ребёнка, который пристально смотрел на них из темноты.
2. Ещё один любитель острых ощущений забрался в старый дом, изрисованный оккультными граффити. Место было явно не из приятных, а страху добавляли странные звуки, которые постоянно слушались молодому человеку. Позже ещё пять человек сообщили, что слышали в этом доме потусторонние звуки.
3. Охотник за приведениями намеревался проверить дом своей бабушки. Она умерла много лет назад, а за домом периодическим следили его родители. Когда мужчина зашёл, внезапно закачалось кресло-качалка, будто в нём сидела бабуля. Когда исследователь начал ходить по комнатам, двери стали беспричинно захлопываться. А в одном из проёмов ему удалось заснять странную белую фигуру, которая, по его словам, и есть призрак почившей бабушки.
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