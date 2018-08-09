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Подделки 20 века, в которые все верили
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Подделки 20 века, в которые все верили 

Рамблер 4 часа назад
В прошлом веке человечество постоянно будоражили необычные новости. Публика то и дело принималась обсуждать события и явления, которые казались мистическими и неправдоподобными. С годами выяснилось, что некоторые новости и в самом деле были подделкой.
1. 16 марта 1949 года на пляже возле Сан-Франциско прохожий нашёл бутылку, в которой было завещание госпожи Дейзи Александер, в котором она завещала половину своего состояния нашедшему бутылку. Дейзи Александер, дочь швейного магната Исаака Зингера, умерла в возрасте 80 лет в 1940 году. Мужчину уже настроился на получение приличной суммы, как разразился скандал. Правдой в истории с находкой оказалось всё, кроме одного факта: завещание Дейзи Александер было утеряно. Найденная в бутылке записка была признана подделкой.
2. В двадцатых годах французские газеты пестрели статьями о создании ткани, которая становится прозрачной в солёной воде. Якобы некий британский миллионер заказал несколько купальников из такой ткани, пригласил на вечеринку женщин, раздал им эти купальники и предложил искупаться. Когда газетчики попросили у миллионера образец ткани, он ответил, что не может прислать его из-за солёного и влажного воздуха, но позднее всё-таки выслал «образец» в герметичной упаковке, выдав за магическую ткань перемолотое зерно.
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