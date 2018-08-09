В Марианской впадине нашли доисторическую акулу

Мировой океан хранит в себе множество загадок. Но, возможно, одной тайной стало меньше. На днях криптозоологи объявили о том, что у них есть доказательства того, что в недрах вод обитает акула-мегалодон, предки которой жили на нашей планете миллионы лет назад. По официальным научным данным, водные хищники, вес которых достигал 100 тонн, давно вымерли. Но теперь в этом появились сомнения.

Японские морские биологи установили в Марианском желобе огромную клетку с приманкой и видеокамеру с фонарем, устойчивые к давлению. Запись, которую через некоторое время подняли со дна, повергла исследователей в шок. На видео оказалась запечатлена гигантская акула, пытающаяся сломать 10-метровую клетку.

Размеры этой рыбины поразили биологов, они утверждают, что на данный момент в мире не существует настолько огромных морских хищников. Во всяком случае, ученым о них ничего не известно. Эксперты выдвинули предположение, что на дне Марианского желоба обитает мегалодон, ошибочно считавшийся вымершим.

Но это заявление готовы оспорить скептики, полагающие, что вся эта съемка — обычная мистификация. Они заявляют, что на видео представлена клетка куда меньше заявленных размеров, а в кадр попала обыкновенная атлантическая полярная акула.