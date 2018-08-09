Факты, которые изменят вашу жизнь

Мир не перестаёт удивлять нас. Прочитав эти факты, вы наверняка будете изумлены.

1. Акне замедляет старение. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что клетки людей, которые в юношеском возрасте страдали от прыщей, имеют лучшую защиту от старения.

2. Дети плачут с акцентом. Из исследования учёных из Германии следует, что плач детей имеет интонацию, подобную материнской. Когда малыш находится в животе беременной матери, он слышит её речь и, очевидно, перенимает особенности.

3. Тараканы могут укусить. Если таракану не хватает питания, он может укусить. Укус насекомого вызывает раздражение и сыпь.

4. Коты имеют «внутренний компас». Многочисленные исследования доказали, что в мозге котов находятся чувствительные к магнитному полю Земли клетки. Это объясняет, каким образом потерявшиеся или оставленные где-то коты возвращаются домой.