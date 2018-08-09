Факты, которые изменят вашу жизнь 

Мир не перестаёт удивлять нас. Прочитав эти факты, вы наверняка будете изумлены.
1. Акне замедляет старение. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что клетки людей, которые в юношеском возрасте страдали от прыщей, имеют лучшую защиту от старения.
2. Дети плачут с акцентом. Из исследования учёных из Германии следует, что плач детей имеет интонацию, подобную материнской. Когда малыш находится в животе беременной матери, он слышит её речь и, очевидно, перенимает особенности.
3. Тараканы могут укусить. Если таракану не хватает питания, он может укусить. Укус насекомого вызывает раздражение и сыпь.
4. Коты имеют «внутренний компас». Многочисленные исследования доказали, что в мозге котов находятся чувствительные к магнитному полю Земли клетки. Это объясняет, каким образом потерявшиеся или оставленные где-то коты возвращаются домой.
5. Грудное молоко может менять состав. В Гарвардском университете выяснили следующее: если кроха, находящийся на грудном вскармливании, заболевает, то через слюну он даёт материнскому организму знать о недуге. После этого в грудном молоке увеличивается содержание антител, которые и помогают малышу победить болезнь.