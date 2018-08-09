Ещё
Факты, которые изменят вашу жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Факты, которые изменят вашу жизнь 

Рамблер 2 часа назад
Мир не перестаёт удивлять нас. Прочитав эти факты, вы наверняка будете изумлены.
1. Акне замедляет старение. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что клетки людей, которые в юношеском возрасте страдали от прыщей, имеют лучшую защиту от старения.
2. Дети плачут с акцентом. Из исследования учёных из Германии следует, что плач детей имеет интонацию, подобную материнской. Когда малыш находится в животе беременной матери, он слышит её речь и, очевидно, перенимает особенности.
3. Тараканы могут укусить. Если таракану не хватает питания, он может укусить. Укус насекомого вызывает раздражение и сыпь.
4. Коты имеют «внутренний компас». Многочисленные исследования доказали, что в мозге котов находятся чувствительные к магнитному полю Земли клетки. Это объясняет, каким образом потерявшиеся или оставленные где-то коты возвращаются домой.
5. Грудное молоко может менять состав. В Гарвардском университете выяснили следующее: если кроха, находящийся на грудном вскармливании, заболевает, то через слюну он даёт материнскому организму знать о недуге. После этого в грудном молоке увеличивается содержание антител, которые и помогают малышу победить болезнь.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет мозг после смерти тела7
Кто станет мировым лидером, если исчезнут США
Древние создания, которые все еще существуют2
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло36
«От тебя несет»: как вел себя при смерти Стив Джобс113
Видео
01:23
Что происходит в сумке кенгуру на самом деле
Истории
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
04:34
Факты, которые изменят вашу жизнь
Безумный мир
05:49
Конфузы с одеждой спортсменов
Люди
11:37
Подделки 20 века, в которые все верили
Безумный мир
05:32
Была ли Жанна д’Арк мужчиной
Люди
03:00
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло
Истории
04:08
Что стало с героями самых известных мемов
Люди
03:11
Исторические загадки, которым нашлись объяснения
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение