Самая большая змея в мире: ей 103 года

Змея невероятных размеров была обнаружена в Красном море: существо, прозванное «Мага Маар Малад», имеет почти 30 метров в длину и весит несколько тонн.

По сообщению SAAD, охота на гигантскую змею велась командой из египетских биологов и квалифицированных дайверов. Фотографии «Мага Маар Малад» действительно выглядят впечатляюще, но уже несколько крупных научных центров обвинили издательство SAAD в фальсификации фактов.

Никаких доказательств невероятно огромной змеи, кроме нескольких фотографии, не существует вовсе. А самый длинный современный нам питон вырастает всего до 15 метров, что в два раза меньше размеров гиганта.

Даже колоссальная древняя титанбоа имела в длину лишь 20 метров. Так что, если публикация SAAD окажется правдой, то можно смело искать и других доисторических чудовищ.