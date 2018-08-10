Как статуи двигаются и рыдают

Сегодня учёные могут объяснять почти всё, а загадки чаще всего загадывают не историки и конспирологи, а любители фотошопа и специалисты по компьютерным эффектам. Но эти попавшие на видео случаи озадачат кого угодно. Вам доводилось когда-нибудь видеть, как оживают статуи? Тогда полюбуйтесь на скульптуры, которые любят похулиганить.

1. В 2016 году один из присутствующих на богослужении в мексиканской церкви снимал происходящее на видео. В какой-то момент статуя Иисуса моргнула. Как и зачем она это сделала, осталось загадкой.

2. В музее Манчестера беспокойный характер проявила египетская статуэтка. Как-то сотрудники музея обратили внимание, что поставленная лицом к посетителям статуэтка оказалась повёрнутой к ним спиной. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что она самопроизвольно поворачивалась в течение дня.

3. Статуя Девы Марии в Боливии вдруг стала «плакать», причём слёзы из её глаз лились кровавые. Местные жители перепугались, решив, что они грешны настолько, что Дева рыдает кровавыми слезами.

4. В Израиле камеры наблюдения засняли, как статуя индуистского божества разочаровалась в навешанных на неё украшениях и просто скинул их, пошевелив плечами.