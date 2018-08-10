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Животные, о которых вы никогда не слышали
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Животные, о которых вы никогда не слышали 

Рамблер 4 часа назад
По оценкам учёных, сейчас на планете обитает боле полутора миллионов видов животных. Чаще всего мы видим привычных домашних животных и птиц, некоторым удаётся подглядеть за дикими животными, специалисты знакомятся с экзотическими представителями фауны. Но о некоторых животных мало что знают даже учёные.
1. Хохлатый олень. Эти обитатели южного Китая имеют совсем маленькие рога, которые зачастую не видны из-за хохолка, и клыки, выступающие изо рта.
2. Белый листонос. Эти крошечные летучие мышки белого цвета с ярко-жёлтыми ушами и носом, которые весят около 7 г, обитают в Центральной и Южной Америке.
3. Японский краб-паук. Встретиться с ним можно в Тихом океане возле побережья Японии, но вряд ли рандеву будет приятным. Краб-паук весит до 40 кг, а размах его первой пары ног достигает 3 метров!
4. Колючая кустарниковая гадюка. Ядовитая змея, живущая в Центральной Африке, выглядит сказочным драконом: у неё чешуйки чуть изогнуты, от чего кожа приобретает щетинистость.
5. Сиреневогрудая сизоворонка. Живописная птица с яркой окраской, предпочитающая африканский континент, селится на кокосовых пальмах.
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