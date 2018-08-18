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Будущее глазами современных художников
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Будущее, которое нас ждет, глазами современных художников 

Рамблер 4 часа назад
Киберпанк и антиутопия в российских (и не только) реалиях — в нашей фотоподборке.
1/19  Наперегонки до Луны и обратно.
Фото:
2/19  На уроках.
Фото:
3/19  Приемы у врача стали выглядеть иначе. Но лишь местами.
Фото:
4/19  В метро.
Фото:
5/19  И в будущем люди будут пользоваться почтовыми услугами таким образом.
Фото:
6/19  Ежегодное отключение горячей воды.
Фото:
7/19  Практически такие же пейзажи можно встретить уже в наши дни.
Фото:
8/19  Новый век наступил, бездомные все там же.
Фото:
9/19  Будущее.
Фото:
10/19  Детство.
Фото:
11/19  Киберпространство захватило реальность.
Фото:
12/19  Зима.
Фото:
13/19  Город.
Фото:
14/19  Пустошь.
Фото:
15/19  Столкновение эпох.
Фото:
16/19  Пейзаж.
Фото:
17/19  Вечереет.
Фото:
18/19  Морозит.
Фото:
19/19  В тумане.
Фото:
Евгений Зубков — российский современный художник и графический дизайнер. Недавно он опубликовал новую серию работ, которую назвал "Russia 2077". Проект посвящен России будущего из параллельной реальности. Арты из серии быстро разлетелись по соцсетям и пришлись по душе многим пользователям.
Художник из Швеции по имени Саймон Сталенхаг в своих работах создает альтернативную вселенную. Все его картины пронизаны постапокалиптической атмосферой. Настроение в его работах — далеко не всегда радужное, скорее наоборот. Но глядя на эти арты вы будто бы можете прочувствовать даже перепады температуры. Картины Саймона Сталенхага снискали любовь и одобрение самых разных людей по всему миру. Некоторые из его работ мы публикуем в этой фотогалерее.
Итак, будущее, которое нас ждет, глазами двух современных художников. Смотрите арты в нашей фотогалерее.
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