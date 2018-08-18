Будущее глазами современных художников

Будущее, которое нас ждет, глазами современных художников

Практически такие же пейзажи можно встретить уже в наши дни.

7/19 Практически такие же пейзажи можно встретить уже в наши дни.

Киберпанк и антиутопия в российских (и не только) реалиях — в нашей фотоподборке.

Евгений Зубков — российский современный художник и графический дизайнер. Недавно он опубликовал новую серию работ, которую назвал "Russia 2077". Проект посвящен России будущего из параллельной реальности. Арты из серии быстро разлетелись по соцсетям и пришлись по душе многим пользователям.

Художник из Швеции по имени Саймон Сталенхаг в своих работах создает альтернативную вселенную. Все его картины пронизаны постапокалиптической атмосферой. Настроение в его работах — далеко не всегда радужное, скорее наоборот. Но глядя на эти арты вы будто бы можете прочувствовать даже перепады температуры. Картины Саймона Сталенхага снискали любовь и одобрение самых разных людей по всему миру. Некоторые из его работ мы публикуем в этой фотогалерее.

Итак, будущее, которое нас ждет, глазами двух современных художников. Смотрите арты в нашей фотогалерее.