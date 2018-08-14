Женщину арестовали за пытки музыкой

Женщина попала под арест за пытки музыкой

В Словакии за женщиной приехала полиция и арестовала ее за то, что та 16 лет мучила соседей. "Жертвы" рассказали сотрудникам правопорядка, что стали мишенью для самых изощренных издевательств. Женщина по имени Ева на протяжении многих лет очень громко включала одну и ту же четырехминутную арию из оперы Верди «Травиата» в исполнении Пласидо Доминго . Соседи вынуждены были слушать композицию как рано утром, так и вечером.

В 2013 году жители города Штурово не выдержали и вышли на демонстрацию, но местные власти ничем не могли помочь — тогда не было закона, который бы нарушала шумная соседка.

В 2015 году по неизвестной причине музыка из дома Евы затихла, но спустя пару лет затишья стала звучать вновь.

Теперь уже не выдержал сам мэр города. Он выпустил запрет на притеснения граждан слишком громкой музыкой. С тех пор у дома злополучной соседки начал регулярно проезжать отряд полиции, который замерял уровень шума. И вот наконец 13 августа женщину арестовали. Ей предъявили обвинение в притеснении и злоумышленной травле соседей. Теперь женщине грозит до трех лет тюрьмы.

По словам Евы, музыку она включала, чтобы заглушить лай соседской собаки.