Мужчина вызвал полицию из-за преследовавшей его белки

Когда в полицейский участок немецкого города Карлсруэ поступил очередной телефонный звонок, вряд ли стражи порядка могли предположить, с каким правонарушением им придется столкнуться.

Один из жителей города просил полицейских избавить его от назойливого бельчонка. Мужчина утверждал, что животное буквально не преследует его, все время ходит за ним.

Удивленные полицейские приехали на вызов и обнаружили в доме «потерпевшего» мирно спящего бельчонка. Судя по всему, малыш недавно появился на свет и потерял свою маму. Человек, встретившийся ему на пути и стал неким «мамозаменителем». Ученые говорят, что факты, когда животные, потерявшие мать привязываются к человеку, имеют подтверждение.

Бельчонка, которому стражи порядка дали имя Карл-Фридрих, передали в центр спасения животных города.