Ещё
Мужчина вызвал полицию из-за преследовавшей его белки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина вызвал полицию из-за преследовавшей его белки 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Когда в полицейский участок немецкого города Карлсруэ поступил очередной телефонный звонок, вряд ли стражи порядка могли предположить, с каким правонарушением им придется столкнуться.
Один из жителей города просил полицейских избавить его от назойливого бельчонка. Мужчина утверждал, что животное буквально не преследует его, все время ходит за ним.
Удивленные полицейские приехали на вызов и обнаружили в доме «потерпевшего» мирно спящего бельчонка. Судя по всему, малыш недавно появился на свет и потерял свою маму. Человек, встретившийся ему на пути и стал неким «мамозаменителем». Ученые говорят, что факты, когда животные, потерявшие мать привязываются к человеку, имеют подтверждение.
Бельчонка, которому стражи порядка дали имя Карл-Фридрих, передали в центр спасения животных города.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Марсе обнаружили «башню с окнами»
Главная загадка Михаила Лермонтова
Катастрофы, о которых умалчивали власти СССР27
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу44
Нелепые чучела из-под рук горе-таксидермистов6
Видео
07:22
Кто живет на дне Марианской впадины
Безумный мир
08:31
Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми
Истории
03:43
В эти мифы уже неприлично верить
Истории
01:30
Фотограф обнаружил на пляже странное существо
Безумный мир
03:25
Находки, которым нет объяснения
Истории
12:05
Как обманывали человечество
Истории
01:55
Акула приплыла к дайверу и попросила ее погладить
Безумный мир
02:12
На Марсе обнаружили «башню с окнами»
Безумный мир
07:00
На берег выбросило останки «рыбы» с головой лошади
Безумный мир
01:14
Гигантскую катапульту построили в Новой Зеландии
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение