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Призрак на дороге мог стать причиной ДТП
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Призрак на дороге чуть не стал причиной ДТП 

Рамблер 41 минуту назад
На одной из оживленных улиц города филиппинской провинции Пангасинан камера видеонаблюдения зафиксировала странное происшествие. Возле одного из небольших магазинов, расположенных вдоль шоссе, внезапно появилась тень человека.
Призрак пару секунд постоял на тротуаре, а затем отправился пересекать улицу, не обращая внимания на плотный поток движущихся машин. Все могло бы закончится весьма печально, но водители автомобилей, к счастью, просто не заметили сущность.
Призрак же спокойно перешел дорогу, проходя сквозь проезжающие машины, а затем исчез так же внезапно, как и появился.
Сотрудники магазина, камера которого и записала загадочное видео, признались, что призрак появляется на этом месте уже не впервые.
Очевидцы склонны считать, что фантом зачем-то пытается устроить на этом месте аварию, поэтому и возникает здесь снова и снова. Однако, водители, к счастью, не видят темный силуэт, внезапно появляющийся перед их транспортным средством.
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