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Парень считает себя Суперменом после удара молнии
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Парень считает себя Суперменом после удара молнии 

Рамблер 9 часов назад
Фото: YouTube
Молния ударила в 13-летнего Джозая Видмана из Аризоны, когда тот возвращался домой.
Подростка, который живет в городе Финикс, в момент удара снимали на видео. На записи видно, как яркая вспышка поразила мальчика, который шел по парку. Местность была открытая, поэтому не удивительно, что молния попала именно в него.
По словам мальчика, в момент удара он просто почувствовал тепло, а когда очнулся, ощущал себя даже лучше, чем обычно. Это натолкнуло Видмана на мысль, что теперь он практически супергерой. Впрочем, неудивительно, что он так считает, пережив удар молнии.
Можно сказать, что Джозая был мертв 15 минут. В момент удара парень потерял сознание, а его сердце остановилось. Но когда Видман пришел в себя, то обнаружил только один небольшой шрам на руке.
"Я победил смерть", — считает подросток.
Мать Джозая уверена, что мальчика спас скейтборд, который он нес в руках. Лечащий врач Видмана Крейг Иган отметил, что сейчас подросток в норме, а его здоровью ничего не угрожает.
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