Реальные размеры объектов, о которых вы не знали 

Глядя на фото, сложно представить себе реальные размеры некоторых объектов. Иногда достаточно добавить человека в кадр, чтобы осознать, насколько огромными могут быть окружающие вещи.
От огромного вомбата до Сатурна вместо Луны — в этой галерее мы собрали кадры, которые удивят многих.
А вот несколько интересных фактов:
- Сердце голубого кита так велико, что в его артериях может поместиться человек.
- Самая большая улитка ахатина весила 900 грамм.
- Лось может разогнаться до скорости 56 километров в час.
- Взрослый самец гориллы может весить от 140 до 200 килограммов, а его рост составляет 1,65-1,75 метров.
- Самыми крупными вомбатами считаются широколобые или носатые. В длину они могут достигать 130 сантиметров.
- Великая пирамида Гизы или Пирамида Хеопса весит более 5 миллионов тонн.
- Самые большие орлы способны поймать и унести в когтях антилопу или обезьяну.
- 1,3 млн планет размером с Землю понадобится, чтобы поместить их в одно Солнце. Первая лошадь появилась примерно 60 миллионов лет назад, исследователи дали ей имя Эогиппус. Весило животное чуть больше 5 килограммов, а его рост составлял 35 сантиметров.