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Реальные размеры объектов, о которых вы не знали
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Реальные размеры объектов, о которых вы не знали 

Рамблер 5 часов назад
От огромного вомбата до Сатурна вместо Луны — мы собрали кадры, которые потрясут многих.
1/19  Размер сердца голубого кита.
Фото:
2/19  Если бы вместо Луны оказался Сатурн.
Фото:
3/19  Гигантская африканская улитка.
Фото:
4/19  Когти орла и человеческая рука.
Фото:
5/19  Один из реквизитов, которые использовались для крупного плана в фильмах "Властелин колец".
Фото:
6/19  Полностью надутые конские легкие.
Фото:
7/19  Рука гориллы.
Фото:
8/19  Такого размера некоторые дорожные знаки на самом деле.
Фото:
9/19  Этот вомбат больше, чем женщина, которая его держит.
Фото:
10/19  Кетцалькоатль – самое большое известное летающее животное, которое когда-либо существовало.
Фото:
11/19  Гигантская кожистая черепаха.
Фото:
12/19  Одна и та же сумма купюрами по $100 и $1.
Фото:
13/19  Размер волка по сравнению с койотами.
Фото:
14/19  Сколько раз Земля может поместиться в Солнце.
Фото:
15/19  Ветряная турбина.
Фото:
16/19  Светофор.
Фото:
17/19  Карьерный самосвал и школьный автобус для сравнения.
Фото:
18/19  Великая пирамида Гизы.
Фото:
19/19  Лось.
Фото:
Глядя на фото, сложно представить себе реальные размеры некоторых объектов. Иногда достаточно добавить человека в кадр, чтобы осознать, насколько огромными могут быть окружающие вещи.
От огромного вомбата до Сатурна вместо Луны — в этой галерее мы собрали кадры, которые удивят многих.
А вот несколько интересных фактов:
  • Сердце голубого кита так велико, что в его артериях может поместиться человек.
  • Самая большая улитка ахатина весила 900 грамм.
  • Лось может разогнаться до скорости 56 километров в час.
  • Взрослый самец гориллы может весить от 140 до 200 килограммов, а его рост составляет 1,65-1,75 метров.
  • Самыми крупными вомбатами считаются широколобые или носатые. В длину они могут достигать 130 сантиметров.
  • Великая пирамида Гизы или Пирамида Хеопса весит более 5 миллионов тонн.
  • Самые большие орлы способны поймать и унести в когтях антилопу или обезьяну.
  • 1,3 млн планет размером с Землю понадобится, чтобы поместить их в одно Солнце. Первая лошадь появилась примерно 60 миллионов лет назад, исследователи дали ей имя Эогиппус. Весило животное чуть больше 5 килограммов, а его рост составлял 35 сантиметров.
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