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Ученые научили компьютер писать шекспировские сонеты
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Ученые научили компьютер писать шекспировские сонеты 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Искусственный разум с данными Уильяма Шекспира создали ученые из Университета Торонто, Университета Мельбурна и IBM в Австралии. Они обучили «нейросеть» компьютера стилю создания сонетов великого поэта и драматурга.
Сеть под названием Deepspeare сначала проанализировала 2700 шекспировских сонетов из открытой цифровой библиотеки, а затем стала создавать свои собственные, придерживаясь стиля поэта. В некотором смысле машина даже опередила Шекспира, более точно соблюдая стихотворный размер ямб. Но что касается смысла, тут, увы, было много ошибок. В грамматике Deepspeare тоже не преуспела.
Комментарий руководителя департамента компании CognitiveTechnologies Юрия МИНКИНА:
— Искусственный интеллект создается на некотором копировании, на обучающей выборке из произведений оригинала, с учетом определенных правил. Если мы говорим про сонеты или другое художественное произведение, то должны констатировать, что все, что касается механической работы, к примеру, использования лексики оригинала, соблюдения его рифмы, здесь проблем у машины не будет. Но создать по-настоящему талантливое художественное произведение, сравнявшись с некогда жившим гением, ей пока не под силу. И эта проблема не будет решена до тех пор, пока люди сами не выведут идеальную формулу таланта, не сформулируют набор правил для создания гениального произведения. Однако обучение компьютера стилю великих поэтов и писателей уже сейчас может приносить пользу. Так при помощи ИИ нам уже сейчас удается отличить произведения-подделки от подлинников.
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