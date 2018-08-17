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Тучный веган ест сырое мясо, чтобы похудеть
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Тучный веган ест сырое мясо, чтобы похудеть 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Американец Эндрю Граф признается, что всю жизнь страдал от лишнего веса и очень переживал по этому поводу. Молодой человек весил 135 килограммов и бесконечно сидел на всевозможных диетах, которые, увы, не помогали. В отчаянии Эндрю стал веганом, строго подсчитывал калории, занимался спортом, но его объемы и вес оставались прежними.
Случайно несчастный американец наткнулся на диету, в которой предлагалось употреблять в пищу только сырое мясо. Эндрю решил попробовать и, о, чудо, «хищная диета» помогла. Питаясь сырой печенью и мясным фаршем, американцу удалось сбросить 51 килограмм. Сейчас Эндрю весит 84 килограмма и, по его словам, чувствует себя превосходно.
Пытаясь сбросить вес, я чего только не перепробовал: сидел на углеводной диете, подсчитывал потребляемые калории, даже стал веганом, но не помогало ничего. Когда я услышал о диете из сырого мяса, то поначалу решил, что это полный бред. Но терять мне было нечего, поэтому решил попробовать. И каково же было мое изумление, когда я увидел первые результаты! Теперь я чувствую себя замечательно и живу как будто в другом мире,
— делится своей историей 26-летний «хищник».
Для того, чтобы насытиться, Эндрю хватает от 500 до 900 граммов сырого мяса в день. Основной прием пищи — это ужин. Молодой человек отмечает, что теперь он ест гораздо меньше, чем раньше. Кроме того, по словам Эндрю, ему удается получать абсолютно все полезные вещества, которые содержатся в мясе. Ведь при тепловой обработке их часть просто уничтожается.
Самыми любимыми своими блюдами Эндрю называет печень, мясной фарш и костный мозг.
Сравнивая свое самочувствие в данный момент со временем, когда он был веганом, Граф отмечает, что сейчас его жизнь стала намного лучше. Эндрю утверждает, что у него нормализовалось артериальное давление, а также повысилась работоспособность и либидо.
Граф знает о том, что, по мнению экспертов, употребление сырого мяса в пищу может привести к рискам болезней сердца и повышению уровня холестерина, но отмечает, что пока столкнулся лишь с запорами и не очень приятным запахом изо рта. Большой проблемы в этом Эндрю не видит и продолжает свой «хищнический» образ жизни.
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