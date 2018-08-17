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«Летающая тарелка» на шоссе позабавила водителей
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«Летающая тарелка» на шоссе позабавила водителей 

Рамблер 7 часов назад
Кажется, уже нет человека на Земле, который хотя бы раз не увидел НЛО. Летательные аппараты пришельцев взлетают буквально один за одним на глазах у изумленных очевидцев. Почему инопланетяне больше не прячутся и с какой стати эти самые «очевидцы» хватаются за телефоны, вместо того, чтобы бежать прочь от неведомых «тарелок», история умалчивает.
“Виртуальные археологи” подогревают ажиотаж, бесконечно публикуя в Сети все новые и новые «доказательства» жизни инопланетян на Луне, Марсе и других планетах. Дошло до того, что даже некоторых телеведущих называют пришельцами (они, видите ли долго не моргают).
Мистически настроенные обыватели верят в то, что инопланетяне скоро прилетят на землю, подружатся с землянами или, напротив, завоюют наш мир. И прочее и прочее и прочее…
Другие же скептически воспринимают все эти «доказательства» и не упускают шанса пошутить на тему инопланетян.
НЛО в небе — это уже неинтересно, как вам «летающая тарелка» проплывающая по оживленной автомагистрали?
Именно такой «неопознанный объект» на днях появился на одном из шоссе американского штата Индиана. На видео, выложенном в Сеть очевидцами этого «чуда» можно увидеть транспортное средство, выполненное в форме летающей тарелки. А управляют «космическим аппаратом» «пришельцы, на голове которых красуются шлемы.
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