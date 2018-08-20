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Женщина провела 10 часов в открытом море и выжила
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Женщина выжила после падения с верхней палубы корабля и десяти часов в открытом море 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Путешествие для гражданки Великобритании закончилось серьезным испытанием. Женщина упала с палубы Norwegian Star и провела много часов в холодной воде, пока ее не спасли. Об этом написала Daily Mail.
46-летняя британка, которая проживает в испанском регионе Коста-дель-Соль, не ожидала, что приятное путешествие на круизном лайнере обернется несчастным случаем. Когда судно было в Адриатическом море, Кей Лонгстафф находилась на вечеринке, проходившей на седьмой палубе. Около полуночи другие пассажиры обнаружили сумочку и паспорт британки, но ее саму не нашли. На лайнере прозвучал сигнал тревоги.
Судно, находившееся приблизительно в 60 милях от хорватского побережья, вернулось в акваторию, где, предположительно, могла оказаться пропавшая женщина. Лайнер как минимум четыре раза прошел по вычисленному району поисков, когда ему на помощь подоспел катер береговой охраны и самолет Pilatus PC-9.
Кей Лонгстафф была найдена живой. Она рассказала, что находилась в воде десять часов. Спасатели оказали женщине первую помощь и отправили в ближайшую больницу. Серьезных повреждений у британки не оказалось.
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