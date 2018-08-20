Кольцо вернулось к хозяйке 12 лет спустя

69-летняя британка Линда Китч из Сомерсета получила неожиданный и удивительный подарок от мужа.

12 лет назад супруг Дейв подарил Линде кольцо. Но, примерив его, женщина обнаружила, что украшение ей мало. После этого она решила отдать кольцо своей дочери.

По всей видимости, дочь Линды была не очень внимательна и в скором времени потеряла украшение. Однако через 12 лет случилось неожиданное. Однажды Дейв работал в саду, выкапывая морковь. После того как мужчина помыл овощи, он увидел сверкающий предмет на одном из них. Это оказалось то самое кольцо, которое он подарил Линде много лет назад.

Не растерявшись, Дейв снова преподнес украшение в подарок жене. Линда была очень удивлена и обрадована тем, что ее муж нашел пропажу. Удивительно, как долго оно было спрятано под землей, и насколько малы были шансы обнаружить его. Но, несмотря на столь долгий промежуток времени, украшение все также не подходит Линде по размеру.

Соцсети

Но на этот раз женщина не собирается отдавать кольцо дочери, а хочет оставить его себе на память.