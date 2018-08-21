На спутниковых фотографиях нашли гигантскую акулу

Обычный рыбак увидел одну из самых загадочных и самых больших акул в мире совершенно случайно. Ученым пришлось использовать спутниковые снимки, чтобы поверить рыбаку — гигантская акула встречается чрезвычайно редко и почти не изучена.

Cetorhinus maximus, гигантская акула, вырастает до 15 метров длинной и может весить несколько тонн. Впрочем, для человека она совершенно не опасна: подобно китам, гигантская акула строго придерживается диеты из планктона.

Зато внешность удивительного создания говорит обратное. Рыбаки не редко уводили легкие катера в панике с глубины только потому, что видели неподалеку плавник, будто принадлежащий подводному монстру.

Полученная от Алана Кемере информация дает ученым шанс изучить Cetorhinus maximus чуть лучше. Предполагается установить на плавник рыбы трекер, благодаря которому исследователи составят сезонный маршрут миграции. Ну, если конечно они вообще смогут поймать этого монстра.