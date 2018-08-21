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Это есть на руке у каждого мужчины
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Мужчины со всего мира меряются пальцами 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Facebook
По Сети медленно, но верно распространяется необычный флешмоб. Мужчины фотографируют свой указательный палец на левой руке — оказывается, у большинства из представителей сильного пола на этом пальце есть шрам.
Цепочку запустил журналист Олег Кашин, всего лишь задавшись вопросом, правда ли это, ведь об этом пишут на многих форумах. В ответ к посту он начал получать многочисленные снимки, которые подтверждали, что этому пальцу, действительно, досталось у многих. Не миновала проблема и женскую часть населения.
Откуда шрам, как правило, вспомнить никто не может, но вариантов и впрямь очень много — если вы правша, тогда все тем более логично складывается. Может, это отголоски из детства, когда заработать царапины и порезы не стоило особых усилий.
У нас в редакции уже практически все мужчины осмотрели свои руки и большинство из них тоже являются обладателями загадочного рубца. А у вас есть такой? Вы помните, как его заработали?
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