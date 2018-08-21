Это есть на руке у каждого мужчины

Мужчины со всего мира меряются пальцами

По Сети медленно, но верно распространяется необычный флешмоб. Мужчины фотографируют свой указательный палец на левой руке — оказывается, у большинства из представителей сильного пола на этом пальце есть шрам.

Цепочку запустил журналист Олег Кашин , всего лишь задавшись вопросом, правда ли это, ведь об этом пишут на многих форумах. В ответ к посту он начал получать многочисленные снимки, которые подтверждали, что этому пальцу, действительно, досталось у многих. Не миновала проблема и женскую часть населения.

Откуда шрам, как правило, вспомнить никто не может, но вариантов и впрямь очень много — если вы правша, тогда все тем более логично складывается. Может, это отголоски из детства, когда заработать царапины и порезы не стоило особых усилий.

У нас в редакции уже практически все мужчины осмотрели свои руки и большинство из них тоже являются обладателями загадочного рубца. А у вас есть такой? Вы помните, как его заработали?