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Вымершие животные, которых скоро воскресят
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Вымершие животные, которых скоро воскресят 

Рамблер 13 часов назад
Возраст нашей планеты — более 4,5 миллиардов лет. За это время на Земле появлялись и умирали самые разные виды животных, и многие из них исчезли относительно недавно. Но благодаря достижениям генетиков мы, возможно, в ближайшем будущем увидим, как выглядели некоторые вымершие виды.
1. Сибирский единорог. Эти древние родственники носорогов выглядели менее романтично, чем сказочные единороги, и обитали в Евразии, но вымерли 26 000 лет назад.
2. Гигантский ленивец. Огромные ленивцы вырастали до 6 метров и исчезли около 8 000 лет назад. Они жили в Южной Америки и, предположительно, были истреблены аборигенами.
3. Мамонт. Когда речь заходит о древних животных, большинство людей представляет себе именно мамонта. Останки слонов с плотной шерстью исследователи находят часто, сейчас уже несколько генетических лабораторий по всему миру работают над воскрешением мамонтов.
4. Саблезубая кошка. Устрашающего вида большие кошки вымерли примерно 11 000 лет назад, но их останки хорошо сохраняются, поэтому являются одними из главных кандидатов на возвращение к жизни.
5. Ирландский олень. Крупное парнокопытное обладало поистине колоссальными рогами, которые могли достигать 4 метров в размахе. Любопытно, что потомки ирландского оленя — обычные европейские лани с куда более скромными рогами.
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