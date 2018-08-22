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Технологии, способные убить человечество
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Технологии, способные убить человечество 

Рамблер 10 часов назад
Научно-технический прогресс существенно расширил возможности человека, но он же может привести и к гибели. Эти технологии по-настоящему опасны.
1. Военные нано-технологии. Недалёк день, когда специалисты научатся создавать микроскопических роботов, поглощающих всё живое. Если такие роботы будут самовоспроизводится, они очень быстро уничтожат человечество.
2. Сознательные машины. Уже появляются компьютеры, умеющие получать сознательный опыт, сравнимый с опытом умственно отсталого ребёнка. Возможно, развитие техники в эту сторону приведёт к тому, что искусственный интеллект начнёт злиться или обижаться. И тогда встанет вопрос об этичности использования интеллектуальных машин.
3. Путешествия во времени. Опасности временных перемещений можно увидеть, посмотрев любой фильм на эту тему. Тут неизменно возникают вопросы этичности общения между низко— и высокоразвитыми цивилизациями и обмен опытом, ведь преждевременно полученные ответы на сложные вопросы способны привести к деградации.
4. Чтение мыслей. Для того, чтобы эта технология стала реальностью, понадобится интегрировать мозг во всеобщие системы связи. Если устройства, позволяющие узнать, что человек видит, думает, представляет, действительно войдут в обиход, то ими непременно воспользуется любой тоталитарный режим.
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