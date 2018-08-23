Мужчина влюблен в куклу, которую считает человеком

Немецкий фотограф Сандра Хойн сделала проект о жизни довольно странной пары — Дирка и Джинни. Что в ней странного? Ну, например, то, что Дирк — это 40-летний мужчина, а Джинни… кукла. Сандра Хойн познакомилась с Дирком на интернет-форуме и решила запечатлеть его необычную любовную историю и поделиться ей с миром.

1. Настоящее имя Дирка не раскрывается.

2. Ему 40 лет, и он фрилансер.

3. Ранее Дирк был женат.

4. По его словам, Джинни пришла в его жизнь после тяжелого психологического расстройства, в результате которого он и купил куклу.

5. Дирк верит, что кукла любит его так же, как он ее.

6. Он считает, что Джинни — это человек, прибывший на Землю с другой планеты.

7. В своем проекте «Душа Джинни» Сандра Хойн решила запечатлеть нежные, близкие моменты между Дирком и Джинни.

8. Дирк прячет куклу от друзей и родственников, даже от своего ребенка и бывшей жены.

9. Он мечтает, что однажды сможет показать Джинни всем.

10. Больше всего он переживает о том, что случится с Джинни, когда он состарится.

11. Для Дирка Джинни — хрупкая и ранимая женщина как внутри, так и снаружи.

12. Он защищает ее и заботится о ней.

13. Фотографу Сандре Хойн показалось, что Дирк и Джинни — просто нетрадиционная пара, которая живет так же, как все остальные.

14. Она надеется, что ее фотопроект пробьется сквозь предрассудки по поводу выбора Дирка.