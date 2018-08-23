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Что означают привычные символы
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Что означают привычные символы 

Рамблер 2 часа назад
Ежедневно мы видим различные растиражированные символы. Но знаете ли вы, откуда они взялись и что означают?
1. Костюм ниндзя. В фильмах нам показывают японских воинов в чёрном костюме с прорезью для глаз, однако реальные ниндзя выглядели иначе. Их главной задачей было не выделяться среди прочих, поэтому они предпочитали самую обычную одежду. Чёрный костюм придумали лишь для того, чтобы сделать из ниндзя полумифических персонажей.
2. Карта джокера. В карточных колодах этой карты либо вообще нет, либо она имеет особое значение. История её появления весьма занятна. Есть версия, что карта пришла из гадальных карт для таро. В такой колоде есть карта с изображением придворного шута, символизирующая начало жизненного пути. То есть шут может пойти куда угодно, поэтому и в обычной колоде он принимает разные значения.
3. Точка. Точка означает конец предложения, она появилась ещё в древнегреческой письменности благодаря философу Аристофану Византийскому. Он придумал систему из трёх точек, который в зависимости от высоты относительно буквы имели разное значение. Так, точка на верхней границе буквы означала привычную нам точку, точке на уровне середины буквы символизировала точку с запятой, а точка на нижней границе буквы— запятую.
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