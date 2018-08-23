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Котенок с четырьмя ушами покорил Сеть
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Котенок с четырьмя ушами покорил Сеть 

Рамблер 4 часа назад
Фото: vk.com
Маленький котенок с четырьмя ушами родился в Новосибирске.
Однако, из-за того, что он родился с такой аномалией, хозяева посчитали его уродливым и выставили малыша за дверь. После того, как нашедшие котенка люди дали объявление, новые хозяева сразу нашлись.
vk.com
Объявление о необычном котенке появилось на странице ВКонтакте:
"Отдали нам его на улице, сказав, что если мы не заберем, то его выбросят на помойку погибать. У нас уже есть коты, поэтому оставить не можем. Ему нужны любящие хозяева, так как он отличается от всех", — написал пользователь.
Подписчики публичной страницы, на которой было размещено сообщение, долго умилялись и назвали котенка Лунтиком:
"Интересный какой малыш"
"Чебурашка"
"Лунтик прямо"
"Удивительный"
"Да прибудет с тобой сила! Йода просто"
"Миленький"
— написали в комментариях пользователи.
Неожиданно оказалось, что желающих забрать котенка на самом деле очень много. Звонки от тех, кто хотел бы приютить необычное животное не прекращались. Через несколько часов после размещения новости за котенком приехала девушка, которая и забрала пушистого везунчика себе.
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