Американец склеил себе жениха из коробок

Американец склеил себе жениха из винных коробок

Американский художник Майкл Шнайдер не растерялся и склеил себе парня из винных коробок. После чего, недолго думая, обручился с ним.

Cole Keister

i do not have a boyfriend so i made one out of boxes of wine (#boxwineboyfriend) Публикация от Michael James Schneider (@blcksmth) 26 Фев 2018 в 9:22 PST Художник и его новый парень живут в Портленде, штат Орегон. Свое первое фото вместе коробочным человеком Майкл выложил на странице в Istagram еще зимой, в феврале.

"У меня нет парня, так что я сделал его из коробок из-под вина", — подписал фотографию Майкл.

Кстати, художник назвал своего нового друга Франц и теперь часто выкладывает с ним фото. Теперь Майклу не одиноко, ведь его любовь всегда с ним. Один раз они даже выбирали мебель вместе.

Cole Keister

"Я думаю, мы готовы к свадьбе, но не обсуждали все в деталях. Следующий шаг — знакомство с родителями. Я знаю, мама полюбит его, но насчет отца не уверен", — сказал художник после помолвки.

Свою церемонию бракосочетания пара собирается провести в кругу близких друзей. Однако они не будут против, если на свадьбу придут подписчики, которые следили за развитием отношений странной парочки. На свадьбе будет организован сбор денег в поддержку Американского союза защиты гражданских свобод.

Майкл Шнайдер называет свой поступок перфомансом. Надо отметить, что данный проект люди воспринимают совершенно по-разному. Кто-то пришел в восторг, а некоторые считают Шнайдера сумасшедшим. В любом случае, арт-проект получился очень интересным.