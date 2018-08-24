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Американец склеил себе жениха из коробок
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Американец склеил себе жениха из винных коробок 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @blcksmth
Американский художник Майкл Шнайдер не растерялся и склеил себе парня из винных коробок. После чего, недолго думая, обручился с ним.
Cole Keister
Художник и его новый парень живут в Портленде, штат Орегон. Свое первое фото вместе коробочным человеком Майкл выложил на странице в Istagram еще зимой, в феврале.
"У меня нет парня, так что я сделал его из коробок из-под вина", — подписал фотографию Майкл.
Кстати, художник назвал своего нового друга Франц и теперь часто выкладывает с ним фото. Теперь Майклу не одиноко, ведь его любовь всегда с ним. Один раз они даже выбирали мебель вместе.
Cole Keister
"Я думаю, мы готовы к свадьбе, но не обсуждали все в деталях. Следующий шаг — знакомство с родителями. Я знаю, мама полюбит его, но насчет отца не уверен", — сказал художник после помолвки.
Свою церемонию бракосочетания пара собирается провести в кругу близких друзей. Однако они не будут против, если на свадьбу придут подписчики, которые следили за развитием отношений странной парочки. На свадьбе будет организован сбор денег в поддержку Американского союза защиты гражданских свобод.
Майкл Шнайдер называет свой поступок перфомансом. Надо отметить, что данный проект люди воспринимают совершенно по-разному. Кто-то пришел в восторг, а некоторые считают Шнайдера сумасшедшим. В любом случае, арт-проект получился очень интересным.
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