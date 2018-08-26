На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле

Акула, которая случайно попалась в рыбацкие сети, получила вторую жизнь.

Это произошло в первой бухте города Оха. Рыбаки обнаружили запутавшуюся в сетях хищницу и решили ей помочь. Сети пришлось разрезать, чтобы постепенно освободить из них измученную рыбу.

Рыбка очень бережно обращались с акулой, они уговаривали ее потерпеть и старались побыстрее справиться со своей задачей. Когда сети удалось стянуть с акулы, ей помогли уйти в море. Получилось это не сразу, крупная рыба переворачивалась на спину и тащить в воду ее было тяжело. Но отважные рыбаки справились. И когда набежала высокая волна, рыба акула уже пришла в себя от шока и ушла в открытое море.