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На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
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На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле 

Рамблер 4 часа назад
Акула, которая случайно попалась в рыбацкие сети, получила вторую жизнь.
Это произошло в первой бухте города Оха. Рыбаки обнаружили запутавшуюся в сетях хищницу и решили ей помочь. Сети пришлось разрезать, чтобы постепенно освободить из них измученную рыбу.
Рыбка очень бережно обращались с акулой, они уговаривали ее потерпеть и старались побыстрее справиться со своей задачей. Когда сети удалось стянуть с акулы, ей помогли уйти в море. Получилось это не сразу, крупная рыба переворачивалась на спину и тащить в воду ее было тяжело. Но отважные рыбаки справились. И когда набежала высокая волна, рыба акула уже пришла в себя от шока и ушла в открытое море.
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