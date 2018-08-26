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Дружба курицы и змеи изумила пользователей
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Дружба курицы и змеи изумила пользователей 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
На днях пользователи принялись обсуждать, возможна ли дружба между курицей и змеей и на что это похоже.
Американский канал FoxNews опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой изображена змея, удобно свернувшаяся кольцами вокруг курицы.
Один из пользователей сравнил парочку с Дональдом Трампом, который представляет демократическую партию, и республиканцем Полом Райаном, спикером палаты Палаты представителей Конгресса США.
Были предположения, что птицы не могу дружить со змеями, ведь последние питаются и яйцами в том числе. Один из пользователей заранее пожалел невылупившихся цыплят.
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