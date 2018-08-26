Дружба курицы и змеи изумила пользователей

На днях пользователи принялись обсуждать, возможна ли дружба между курицей и змеей и на что это похоже.

Американский канал FoxNews опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой изображена змея, удобно свернувшаяся кольцами вокруг курицы.

Были предположения, что птицы не могу дружить со змеями, ведь последние питаются и яйцами в том числе. Один из пользователей заранее пожалел невылупившихся цыплят.