Любовный морок: новая версия гибели группы Дятлова

Морок и любовный треугольник: исследователь «разгадал» тайну гибели группы Дятлова

Исследователь-энтузиаст в своем блоге написал, что ему якобы удалось собрать все необходимые факты для разгадки тайны перевала Дятлова

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев провел собственное расследование, в результате которого он заявил, что теперь тайна перевала Дятлова якобы раскрыта.

«Я собрал достаточно доказательств, документов, свидетельских показаний, что бы, хотя бы, попытаться понять, что же произошло на перевале на самом деле», — отметил он в своем блоге.

На этот раз исследователь-энтузиаст заявил, что причина гибели всей группы якобы кроется в одной из участниц похода, а именно — Зинаиде Колмогоровой. Так, Дегтерев уверен, что два участника похода — сам Игорь Дятлов и Юрий Дорошенко — были участниками так называемого «любовного треугольника».

«Самая большая ошибка Игоря Дятлова в том, что он собрал их всех в одном походе. Юрия Дорошенко, Зинаиду Колмогорову. При этом сама Колмогорова ничего не знала о планах Игоря Дятлова. Об этом она писала в своем письме к подруге. От нее скрыли, что Дорошенко будет с ней в одном походе. Больше всего Колмогорова боялась своей слабости, так как любила Дорошенко так же сильно, как и до своего расставания. Поэтому в поход она пошла с тяжелым сердцем, видимо понимая, что там случится нечто очень плохое», — рассуждает Дегтерев.

При этом исследователь-энтузиаст отмечает, что Дятлов якобы собирался сделать Колмогорой предложение несмотря на то, что девушка не обращала на него никакого внимания.

«Колмогорова, до поры, устраивала Дорошенко. Однако ее властность, сила воли, целеустремленность и прямолинейность, со временем, стали ему изрядно надоедать. Поговорить по душам с ней он не захотел, а может быть просто испугался. Поэтому предпочел просто бросить предмет своего обожания», — предполагает Дегтерев.

При этом он подчеркивает, что Дятлов якобы «совершает смертельную ошибку», когда решает организовать ночевку на склоне высотой 1079 метров.

«Место это, однозначно, нехорошее во всех смыслах. Это место, действительно, священное для коренных обитателей этих мест. Народность манси, поклоняется там своим языческим божествам. Поэтому шаманы были против того, что бы группа городских туристов взошла на высоту 1079», — пишет Дегтерев.

Исследователь-энтузиаст также рассуждает о том, что некие шаманы якобы были против, чтобы группа Дятлова восходила на высоту 1079 метров, откуда могли попасть «к роще со священным кедром», поскольку там, предположительно, находился так называемый центр языческой силы.

Также исследователь-энтузиаст пытается воспроизвести картину того дня, а именно — отмечает, что после привала группы, туристы решили отметить день рождения Алексея Золотарева , однако «тут и случилась трагедия».

«Я не знаю, как именно это произошло. Видимо Дорошенко и Дятлов сцепились между собой. Понятно, что причина конфликта была в Колмогоровой. Словесная перепалка быстро перешла в драку. При этом оба участника были почти раздеты. Так как сцепились в тот момент, когда переодевались. А может быть они разорвали свою одежду во время драки», — пишет он.

Дегтерев пишет также, что дерущихся якобы было не остановить, в результате чего «спасаясь от дерущихся люди стали разрезать палатку ножом».

«Во время драки был поврежден один шест и палатка осела на одну сторону. Кто-то положил на скат палатки фонарик (его потом найдут поисковики). И вот, тут то, вся группа людей и была сброшена ветром по склону горы. Затем люди спустились вниз по склону. К тому самому кедру, о котором так заботились местные шаманы», — пишет исследователь-энтузиаст.

В заключение своего расследования Дегтерев предполагает, что «манси видели всю эту драму».

«Манси поднимались на место трагедии. Конечно, они подумали, что их боги сами наказали чужаков. Поэтому просто переложили трупы людей. Устроив из них своеобразный жертвенный ритуал. Эти дети природы не нашли ничего удивительного в том, что случилось», — пишет он.

При этом Дегтерев отмечает, что в трагедии с туристами из группы Дятлова произошла в том числе и мистика.

«Есть такое понятие: морок. У славян этим термином называют внезапное помрачение рассудка. Протекает все это в безлюдных местах. Местах, где черная власть сильнее чем человек. Так, что с Дятловым случился именно такой случай», — пишет он.

Ранее сообщалось, что на перевале Дятлова был обнаружен обломок ракеты. Металлическая деталь, размером метр на метр, была обнаружена туристом в 2008 году, но тогда ее не спустили с перевала, а только отметили место находки в GPS-навигаторе.