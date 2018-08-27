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Кальмара аномальных размеров выбросило на сушу
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Кальмара аномальных размеров выбросило на сушу 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Facebook.com
Огромного кальмара выбросило на берег в Веллингтоне, Новая Зеландия.
Три брата Дэниел, Джек и Мэтью Аплин нашли его на южном побережье города. Братья Аплины давно занимаются дайвингом, но признаются, что им никогда в жизни не доводилось видеть такого огромного кальмара.
Facebook.com
Со своей неожиданной находкой они обратились в Национальный институт исследований воды. Братья надеялись, что специалисты изучат моллюска.
Однако представители охраны окружающей среды сказали, что кальмаров такого размера довольно часто выбрасывает на сушу, поэтому находка не удивила их.
Гигантские кальмары могут вырастать до 10 метров в длину. Своими размерам они уступают только антарктическому гигантскому кальмару или, как его еще называют, колоссальному кальмару.
Гигантские кальмары питаются глубоководными рыбами и другими кальмарами, которые в разы меньше. Они ловят свою добычу щупальцами и съедают, измельчая перед употреблением. Скорее всего, гигантские кальмары охотятся в одиночку.
Интересно, что истории о гигантских кальмарах были распространены среди моряков с древних времен. Исследователи полагают, что именно эти моллюски породили легенды о кракене — огромном чудовище, который топил даже самые большие суда.
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