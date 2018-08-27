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Маникюр с живыми муравьями шокировал Сеть
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Маникюр с живыми муравьями шокировал Сеть 

Рамблер 18 часов назад
Фото: @nail_sunny
Стремление к красоте присуще любому человеку. Но иногда выражение «нет предела совершенству» обретает несколько пугающий смысл. Порой пытаясь удивить клиентов и придумать что-то новое в области красоты, дизайнеры в своих фантазиях уносятся крайне далеко.
Например, мастера салон Nail Sunny уже предлагали своим клиентам и маникюр с кофейными зернами, и «выращивали» на кончиках пальцев бананы… Казалось, удивить чем-то еще очень сложно. Но им удалось. В салоне предложили клиентам «подселить» в ногти живых муравьев.
Необычный маникюр невероятно удивил пользователей Сети. Сами создатели охотно делятся своей находкой, рассказывая и показывая способ создания удивительного «украшения» для ногтей.
Мастер создает на кончике каждого пальца клиента своеобразную акриловую «капсулу», внутрь которой аккуратно помещает муравья. Затем отверстие на кончике ногтя «запаивает» акрилом.
У насекомого остается достаточно пространства, чтобы совершать «прогулки» внутри нарощенного ногтя. О судьбе муравьев создатели маникюра просят не беспокоиться, отмечая, что оставляют специальные микроскопические отверстия в «ногте», через которые к насекомым поступает воздух.
Некоторые пользователи Сети сочли необычный маникюр вполне интересным и имеющим право на существование, другие же отмечают, что смотреть на такую «красоту» крайне неприятно.
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