Ещё
Какие проблемы привозят космонавты из космоса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие проблемы привозят космонавты из космоса 

Рамблер 1 час назад
Выход в космическое пространство сегодня стал для космонавтов обыденностью. А что происходит в это время с телом и что будет, окажись человек в космосе без скафандра?
1. После пребывания в космосе ослабляется иммунитет. Исследования, проведённые на 23 космонавтах, побывавших на космической станции, подтвердили, что пребывание на орбите ослабляет здоровье. После возвращения на Землю иммунная система нуждается в восстановлении в течение некоторого времени.
2. В космосе истончается кожа. Многие космонавты после возвращения из космоса жаловались врачам, что кожа стало более сухой и часто чешется. И это не кажущееся явление, кожа действительно истончается на орбите, что и доказали учёные с помощью подопытных мышей.
3. Зрение становится хуже. Космонавты, которые проводили на станции по несколько недель, после возвращения испытывали временные проблемы со зрением. А вот длительное пребывание на станции приводит к более сложным заболеваниям глаз, которые требуется лечить медикаментами. Виной тому отсутствие гравитации, из-за чего все жидкости организма приливают к верней части тела. Повышение внутричерепного давления оказывает негативное влияние и на зрительные нервы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 самых могущественных кланов в позднем СССР103
В лесах Амазонки нашли первобытное племя13
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР1
Какие у России есть права в Антарктиде103
В СССР были нищие и некоторые из них неплохо жили118
Видео
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
04:19
Скульптуры, которые двигаются сами по себе
Вещи
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
04:22
Странные занятия, за которые неплохо платят
Безумный мир
05:41
Какие проблемы привозят космонавты из космоса
Безумный мир Люди
05:14
Конфузы британской королевской семьи
Люди
03:28
Самые странные железные дороги
Места
06:32
Чем пахнет космос
Места
04:14
Проклятые вещи, убивающие владельцев
Вещи
04:47
Забавные совпадения, попавшие на камеру
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение