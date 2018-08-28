Животные, которых точно не надо воскрешать

Достижения генетиков привели к тому, что учёные призадумались о воскрешении исчезнувших животных. В числе кандидатов на воскрешение шерстистые мамонты, птицы додо, саблезубые кошки и ещё пара десятков животных, которые когда-то бродили по Земле. Но кое-каких животных воскрешать, пожалуй, не стоит: они чересчур огромны и слишком опасны.

1. Меганевра. Этот предок сегодняшних стрекоз, живший на планете 300 миллионов лет назад, был размером с ворона и имел крылья с размахом до 65 см.

2. Фоберомус. Фоберомусы жили примерно 8 миллионов лет назад и были прародителями морских свинок. Однако они сильно отличались от пушистых и пищащих морских свинок: предки весили почти 700 кг и были ростом 1,5 м.

3. Дунклеостей. 400 миллионов лет назад дунклеостеи рассекали по морям и с аппетитом пожирали сородичей. Отвратительная внешность и агрессивные повадки сделали этих монстров весом до тонны самыми опасными хищниками своего времени.

4. Геликоприон. 290 миллионов лет назад в глубинах океана водились огромные рыбы длиной 106 метров. Особенностью геликоприона была нижняя челюсть с зубами, расположенными как у циркулярной пилы.

5. Дейносухус. Предок крокодилов жил 82 миллиона лет назад. Гиганты, чья длина превышала 100 метров, предпочитали устья рек, где охотились на черепах и даже динозавров.