Мужчина построил порт для НЛО

В 2008 году швейцарец Вернер Джейсли внезапно собрал вещи и уехал в Аргентину. Поселившись в небольшом городке Качи, он начал строительство странного объекта в 4 км от города.

Как оказалось, мужчина создавал порт для НЛО, утверждая, что сделать это ему приказали пришельцы.

Вернер рассказывал, что, отдыхая в Италии осенью 2008 года, заметил несколько светящихся точек в небе, которые, снизившись, приобрели вид гладких шаров. Из шаров внезапно ударил луч света, упавший на Вернера и стоящих рядом людей. Джейсли утверждает, что именно в этот момент получил телепатический приказ построить в определенном месте порт для инопланетных кораблей. Примечательно, что на других людей произошедшее никак не повлияло.

Не посмев ослушаться пришельцев, швейцарец отправился в указанное ими место и приступил к постройке «стоянки» для НЛО.

Следует отметить, что пустыни Сальта давно обращают на себя пристальное внимание уфологов. Говорят, НЛО здесь видят довольно часто.

В результате кропотливой работы в пустыне неподалеку от Качи появился причудливый объект, напоминающий по форме звезду с 36-ю лучами. Сложный узор Джейсли создал из темных и белых камней. Рядом с портом мужчина выложил еще несколько узоров, о предназначении которых не рассказал.

Carlos Burgi/Youtube

Порт Вернера довольно быстро стал интересной достопримечательностью, посмотреть на которую едут туристы со всего мира. Но НЛО над «площадкой» пока ни разу никто не видел. Собственно, как не видели уже с 2014 года и самого создателя порта.

В 2011 году Джейсли отсидел некоторое время в тюрьме после обвинения в краже, а затем пропал. Говорят, что четыре года назад его видели в Боливии. По сей день его место жительства не известно.