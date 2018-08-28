Ещё
Мужчина построил порт для НЛО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина построил порт для НЛО 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Wikipedia
В 2008 году швейцарец Вернер Джейсли внезапно собрал вещи и уехал в Аргентину. Поселившись в небольшом городке Качи, он начал строительство странного объекта в 4 км от города.
Как оказалось, мужчина создавал порт для НЛО, утверждая, что сделать это ему приказали пришельцы.
Вернер рассказывал, что, отдыхая в Италии осенью 2008 года, заметил несколько светящихся точек в небе, которые, снизившись, приобрели вид гладких шаров. Из шаров внезапно ударил луч света, упавший на Вернера и стоящих рядом людей. Джейсли утверждает, что именно в этот момент получил телепатический приказ построить в определенном месте порт для инопланетных кораблей. Примечательно, что на других людей произошедшее никак не повлияло.
Не посмев ослушаться пришельцев, швейцарец отправился в указанное ими место и приступил к постройке «стоянки» для НЛО.
Следует отметить, что пустыни Сальта давно обращают на себя пристальное внимание уфологов. Говорят, НЛО здесь видят довольно часто.
В результате кропотливой работы в пустыне неподалеку от Качи появился причудливый объект, напоминающий по форме звезду с 36-ю лучами. Сложный узор Джейсли создал из темных и белых камней. Рядом с портом мужчина выложил еще несколько узоров, о предназначении которых не рассказал.
Carlos Burgi/Youtube
Порт Вернера довольно быстро стал интересной достопримечательностью, посмотреть на которую едут туристы со всего мира. Но НЛО над «площадкой» пока ни разу никто не видел. Собственно, как не видели уже с 2014 года и самого создателя порта.
В 2011 году Джейсли отсидел некоторое время в тюрьме после обвинения в краже, а затем пропал. Говорят, что четыре года назад его видели в Боливии. По сей день его место жительства не известно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наташа Кампуш: 8 лет в плену у маньяка7
Животные, которых точно не надо воскрешать7
Как американский рай закончился катастрофой61
Отец мастерски затроллил «грубую и ленивую» дочь12
Трагедии, ставящие учёных в тупик3
Видео
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
04:19
Скульптуры, которые двигаются сами по себе
Вещи
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
03:54
Трагедии, ставящие учёных в тупик
Истории
10:09
Животные, которых точно не надо воскрешать
Безумный мир
00:59
Маникюр с живыми муравьями шокировал Сеть
Безумный мир
04:29
Нелепости, в которые вы ещё верите
Безумный мир
00:04
Иллюзия с подменой рук захватила Сеть
Безумный мир
04:22
Странные занятия, за которые неплохо платят
Безумный мир
05:41
Какие проблемы привозят космонавты из космоса
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение