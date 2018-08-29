Одноклассники потеряли свое послание в будущее

В штате Мичиган одноклассники встретились спустя 30 лет, чтобы найти свое послание в будущее. Они оставили его себе когда-то давно, будучи еще детьми. Но каково было их разочарование, когда после долгих и нудных раскопок поиски так и не увенчались успехом.

Семь учеников и два их учителя безуспешно провели несколько часов в воскресенье утром в надежде что-нибудь найти, но так и не нашли.

Трейси Гилмер помнит, как клала кассету Майкла Джексона в металлическую коробку. После этого ее одноклассники сложили туда свои сочинения, рисунки с придуманным флагом для своей страны и письма в будущее, которые они планировали прочесть, когда вырастут. Все это было закопано в южной части их родного города под забором школы.

Один из учителей по имени Сенди Сандерс сказал выпускникам, что он предупредил администрацию школы об их кладе.

Но начальник школы заявил, что, в связи с наводнением, коробка может быть утеряна или зарыта глубже под землю. Он посоветовал взять металлоискатель, не сдаваться и возобновить поиски коробки.