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Находки археологов, от которых захватывает дух
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Находки археологов, от которых захватывает дух 

Рамблер 7 часов назад
Даже самые заядлые рационалисты время от времени сталкиваются с чем-то загадочным. К числу предметов, овеянных мистикой, относятся и археологические находки, как неожиданные, так и уже долго разыскиваемые.
1. В 1938 году в районе Тибета наши захоронение, где 716 мумий. Это не было бы удивительно, если бы не рост мумий, который был чуть больше метра. В ногах каждой мумии лежали диски с отверстием посередине и непонятными иероглифами. Позже их расшифровали: оказалось, что иероглифы рассказывали о пришествии инопланетян. Некоторые исследователи уверены, что мумии — и есть сами инопланетяне, но это никто не доказал.
2. В 1900 году водолазы обнаружили в Эгейском море затонувший греческий корабль. С него подняли древние украшения, предметы мебели, статуи и любопытный артефакт, который пришлось собирать по частям. Это было устройство для расчёта движения небесных тел, и учёные выяснили, что его возраст — более 2 000 лет.
3. В Европе иногда находят странные предметы римской эпохи — металлические додекаэдры, у которых каждая вершина украшена шариками. Никто не знает, для чего они использовались, есть предположения, что это были набалдашники для кроватей, подсвечники, предметы религиозного культа. Но, очевидно, додекаэдры использовались широко, ведь к настоящему моменту их найдено уже более сотни.
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