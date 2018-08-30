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18 фото об очень творческой натуре сантехников
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18 фото о том, что сантехники — тоже творческие натуры 

BigPikcha.ru 12 часов назад
Листайте фотогалерею об издержках профессии сантехника.
1/18  Новый взгляд на скучную форму радиатора.
Фото:
2/18  «Наша служба и опасна, и трудна…»
Фото:
3/18  «Кран не крутить и не дергать, а так — пользуйтесь на здоровье!»
Фото:
4/18  Доморощенный сантехник. Она говорила: «Вызови сантехника. Ты ни на что не способен!»
Фото:
5/18  Экзотический окрас. «Пожалуй, попью воды в другом месте…»
Фото:
6/18  Гениальное решение. «Чтобы домик не замерз зимой…»
Фото:
7/18  Уникальная раковина ручной работы.
Фото:
8/18  Модные веяния добрались и до сантехники.
Фото:
9/18  Пока кто-то бороздит просторы Всемирной паутины, сантехник «плетет» свою в чьем-то подъезде.
Фото:
10/18  «Люблю, чтоб был порядочек во всем!».
Фото:
11/18  Это самый бюджетный водонагреватель, который только может быть.
Фото:
12/18  «А в выходные папа еще и трубы поменяет на пластиковые!»
Фото:
13/18  «Какая труба? Это элемент декора!»
Фото:
14/18  Впечатляющая система.
Фото:
15/18  «Зачем прятать такую красоту?!»
Фото:
16/18  Трубы для гламурных дам.
Фото:
17/18  «В нашем доме поселился сантехник-перфекционист!»
Фото:
18/18  Гениальная система водоснабжения.
Фото:
Есть люди, про которых можно сказать, что они «на своем месте», и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот 18 сантехников из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.
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