18 фото об очень творческой натуре сантехников

18 фото о том, что сантехники — тоже творческие натуры

Есть люди, про которых можно сказать, что они «на своем месте», и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот 18 сантехников из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.