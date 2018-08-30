18 фото об очень творческой натуре сантехников

Листайте фотогалерею об издержках профессии сантехника.
1/18 Новый взгляд на скучную форму радиатора.
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bigpikcha
2/18 «Наша служба и опасна, и трудна…»
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bigpikcha
3/18 «Кран не крутить и не дергать, а так — пользуйтесь на здоровье!»
Фото:
bigpikcha
4/18 Доморощенный сантехник. Она говорила: «Вызови сантехника. Ты ни на что не способен!»
Фото:
bigpikcha
5/18 Экзотический окрас. «Пожалуй, попью воды в другом месте…»
Фото:
bigpikcha
6/18 Гениальное решение. «Чтобы домик не замерз зимой…»
Фото:
bigpikcha
7/18 Уникальная раковина ручной работы.
Фото:
bigpikcha
8/18 Модные веяния добрались и до сантехники.
Фото:
bigpikcha
9/18 Пока кто-то бороздит просторы Всемирной паутины, сантехник «плетет» свою в чьем-то подъезде.
Фото:
bigpikcha
10/18 «Люблю, чтоб был порядочек во всем!».
Фото:
bigpikcha
11/18 Это самый бюджетный водонагреватель, который только может быть.
Фото:
bigpikcha
12/18 «А в выходные папа еще и трубы поменяет на пластиковые!»
Фото:
bigpikcha
13/18 «Какая труба? Это элемент декора!»
Фото:
bigpikcha
14/18 Впечатляющая система.
Фото:
bigpikcha
15/18 «Зачем прятать такую красоту?!»
Фото:
bigpikcha
16/18 Трубы для гламурных дам.
Фото:
bigpikcha
17/18 «В нашем доме поселился сантехник-перфекционист!»
Фото:
bigpikcha
18/18 Гениальная система водоснабжения.
Фото:
bigpikcha
Есть люди, про которых можно сказать, что они «на своем месте», и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот 18 сантехников из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.