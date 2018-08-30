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Куда бежать, когда зомби распоясаются
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Куда бежать, когда зомби распоясаются 

Рамблер 23 минуты назад
Зомби-апокалипсис в последние годы стал популярным сценарием, который активно эксплуатируют писатели, киношники и создатели компьютерных игр. Но вдруг зомби-апокалипсис и впрямь когда-нибудь наступит? Тогда рекомендуем отправиться в эти страны, где вам наверняка удастся пережить конец света.
1. Швейцария. На территории страны много гор, которые зомби преодолеть не смогут. А ещё в Швейцарии на каждых 4 человек приходится одна единица оружия, так что расправиться с зомби будет проще простого.
2. Мадагаскар. Остров расположен возле Африки, но значительную часть территории занимают горы, с которых несложно будет отследить приближение зомби. Но есть на Мадагаскаре и плодородные земли, где можно выращивать сельскохозяйственные культуры.
3. Северная Корея. Страна не стремиться интегрироваться в мировое сообщество, напротив, КНДР усердно самоизолируется. В случае зомби-апокалипсиса это сыграет желающим спастись на руку. Кроме того, здесь имеется внушительный военный арсенал.
4. Австралия. На изолированном континенте значительной площади очень низкая плотность населения, а значит, зомби придётся слишком много передвигаться в поисках жертв. Но не исключено, что зомби вообще не догадаются, как добраться в Австралию.
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