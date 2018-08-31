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Пугающие факты о нашей Вселенной
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Пугающие факты о нашей Вселенной 

Рамблер 3 часа назад
Человек в середине прошлого столетия начал осваивать космос, но даже сейчас мы имеем лишь приблизительные представления о строении Солнечной системы и тем более Вселенной, которые основаны на расчётах астрофизиков и снимках, присланных исследовательскими космическими аппаратами. Между тем, Вселенная приготовила для нас множество сюрпризов.
1. Войд Волопаса. Если вы думаете, что звёзды распределены по Вселенной равномерно, то вы правы лишь отчасти. В космосе есть гигантские области, где царит почти полная пустота. Например, в войде в созвездии Волопаса, зоне диаметром 330 миллионов световых лет, находится всего 60 галактик.
2. Чёрная дыра в галактике NGC 4889 в созвездии Волосы Вероники. В нашей галактике, Млечном пути, есть огромная чёрная дыра Стрелец А, масса которой — примерно 4,3 миллиона Солнц. Но это значение покажется пустяковым, если узнать, что в галактике NGC 4889 есть поистине исполинская чёрная дыра с массой 21 миллиарда Солнц!
3. Внеземные цивилизации. Учёные уже давно бьются над двумя вопросами: существуют ли внеземные цивилизации, а если существуют, то почему мы до сих пор не встретились. Последние расчёты исследователей из Оксфорда дали результат, который не назовёшь оптимистичным. Специалисты показали, что с вероятность 30% мы — единственная разумная форма жизни во Вселенной.
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