Пугающие факты о нашей Вселенной

Человек в середине прошлого столетия начал осваивать космос, но даже сейчас мы имеем лишь приблизительные представления о строении Солнечной системы и тем более Вселенной, которые основаны на расчётах астрофизиков и снимках, присланных исследовательскими космическими аппаратами. Между тем, Вселенная приготовила для нас множество сюрпризов.

1. Войд Волопаса. Если вы думаете, что звёзды распределены по Вселенной равномерно, то вы правы лишь отчасти. В космосе есть гигантские области, где царит почти полная пустота. Например, в войде в созвездии Волопаса, зоне диаметром 330 миллионов световых лет, находится всего 60 галактик.

2. Чёрная дыра в галактике NGC 4889 в созвездии Волосы Вероники. В нашей галактике, Млечном пути, есть огромная чёрная дыра Стрелец А, масса которой — примерно 4,3 миллиона Солнц. Но это значение покажется пустяковым, если узнать, что в галактике NGC 4889 есть поистине исполинская чёрная дыра с массой 21 миллиарда Солнц!

3. Внеземные цивилизации. Учёные уже давно бьются над двумя вопросами: существуют ли внеземные цивилизации, а если существуют, то почему мы до сих пор не встретились. Последние расчёты исследователей из Оксфорда дали результат, который не назовёшь оптимистичным. Специалисты показали, что с вероятность 30% мы — единственная разумная форма жизни во Вселенной.