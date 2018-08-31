Любопытного призрака запечатлели на видео

Американец, скрывающийся на сайте Reddit под ником grinchdaddy1980 выложил в Сеть загадочное видео.

Мужчина признается, что давно ощущал, будто за ним кто-то наблюдает. Так случалось, наверно, с каждым. Вроде, вы находитесь одни дома или совершаете прогулку в одиночестве, как вдруг чувствуете, будто на вас кто-то смотрит. Однако, резко обернувшись, вы, конечно, не замечаете никого.

Такое чувство, будто он находится под чьим-то пристальным вниманием, долгое время сопровождало и автора ролика. Его слова близкие не воспринимали всерьез, но теперь, кажется, им придется поверить в правдивость этого утверждения.

Совершая прогулку возле своего бывшего студенческого городка, американец вновь почувствовал чей-то пристальный взгляд. Мужчина достал телефон и включил режим видеосъемки, надеясь поймать, наконец, странного «преследователя». И у него это получилось.

Делая вид, что снимает здание, американец резко перевел камеру на его угол и увидел, что из-за него показалась странная светлая сущность, которая тут же отпрянула назад.

Подбежав к углу общежития, испуганный очевидец, конечно, никого за ним не увидел. Но доказательство того, что за ним следил загадочный субъект осталось на видео.

Мужчина не считает странного наблюдателя злым, полагая, что он просто любопытный. Однако, что это за существо и чего оно хочет, американец не знает и признается, что опасается за свою жизнь.