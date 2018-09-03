Кошки, которые никогда не вырастут

Неужели есть люди, которые могут остаться равнодушными к крошечным большеглазым пушистым котятам? Многие хозяева мечтают, чтобы их питомцы всегда оставались малышами и не взрослели. Если вы принадлежите к их числу, то присмотритесь к этим карликовым породам: даже повзрослевшие их представители выглядят, как котята, которым несколько месяцев от роду.

1. Ориентальная кошка отличается сухощавостью и длинными лапами. Из-за непоседливого нрава лопоухие красавцы всё время в движении, поэтому не набирают вес.

2. Наполеон получил название в честь низкорослого французского императора Наполеона. Миниатюрные котики весят не больше 4 кг.

3. Бамбино получились в результате скрещивания манчкинов и канадских сфинксов. От первых бамбино получили короткие лапки, от вторых — отсутствие шерсти. Взрослые коты и кошки весят 3,5-4,5 кг.

4. Манчкины завораживают прелестными короткими лапами при обычном размере тела. В среднем манчкины весят 3-4 кг. Самый маленький манчкин попал в Книгу рекордов Гиннесса: его высота составила 13 см.

5. Ламбкины выделяются среди прочих пород кудрявой шерстью, походящей на овечью. Любопытно, что рождаются котята с прямой шерстью, закручиваться она начинает к 9 месяцам, а окончательный вид приобретает к 2 годам. Вес взрослого кота — около 3,5 кг.

Из видео вы узнаете ещё о пяти карликовых породах.