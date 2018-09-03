Как мы уничтожаем планету

Погружённые в будничные заботы, мы редко задумываемся о глобальных проблемах. Между тем, сейчас мы находимся на грани катастрофы. Благодаря достижениям науки и техники человек научился удовлетворять свои потребности, но некоторые изобретения принесли нам куда больше зла, чем добра.

Жизнедеятельность человека привела к исчезновению сотен видов животных. Оценки специалистов показывают, что 15 000 разновидностей организмов исчезают ежегодно. Из-за вырубки лесов каждый год мы теряем 13 000 000 гектаров лесных массивов, а вырастает при этом всего 6. Фактически каждую секунду на Земле уничтожается лес, имеющий размер футбольного поля. Воздух загрязняют отходы заводов и фабрик, в реки и моря поминутное сливаются сточные воды. 50 000 000 000 тонн промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов каждый год выбрасывает человек. Не менее активно мы забираем у природы и ископаемые, запасы некоторых ископаемых уже истощены.

Исследования организации Гринпис доказывают, что озоновые дыры — следствие функционирования трёх крупнейших экономик мира. На 30 процентов за это ответственны США, на 12— Япония, на 9 — Великобритания. Похоже, человек стал настоящим паразитом на собственной планете и делает всё, чтобы как можно быстрее уничтожить её.

Смотрите видео и узнайте, куда нам пора двигаться.