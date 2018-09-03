Щенки овчарки оказались дикими зверями

Щенки овчарки из приюта оказались дикими зверями

В Хорватии женщина была очень удивлена, когда обнаружила, что долгое время она ухаживала за щенками шакала.

Недавно волонтеры из приюта для животных "Фаун Кутина" нашли в поле коробку с щенками. Они были еще так малы, что не сразу выяснилось, какой породы маленькие зверьки. Сначала предполагалось, что это детеныши овчарки. Но спустя четыре месяца стало понятно, что это не щенки собаки вовсе. После более подробного изучения детенышей зоозащитники выяснили, что это шакалы.

Марина, новая хозяйка диких зверьков, приняла решение, что щенки могут и дальше жить рядом с человеком, так как с момента их обнаружения они уже успели сильно привыкнуть к человеческой заботе. После такого ухода за ними они не готовы к жизни в дикой природе. Надо отметить, что ни один из трех детенышей не проявил агрессии за все время пребывания на территории приюта.

Женщина наблюдает за щенками и каждый день отмечает особенности в их поведении. Также Марина дала шакалам имена: Альфа, Реа и Киа. Альфа стала главой немногочисленной стаи. Шакалы отзываются на свои имена и любят играть с хозяйкой.