Животные, которые ведут себя как люди

Животные — наши меньшие братья, и иногда они даже ведут себя так же, как люди.

1. Пчёлы при ферментации нектара вырабатывают и поглощают спирт. За свою жизнь пчела таким способом употребляет столько алкоголя, сколько содержится в 10 литрах вина. Некоторые «пьяные» пчёлы даже забывают дорогу домой.

2. Собаки не прочь поманипулировать хозяевами. Они могут строить людям глазки и умилительно высовывать язык, чтобы привлечь внимание человека. Но если человек отводит взгляд, то собаки сразу перестают гримасничать, и это доказывает, что собаки действительно манипулируют нами.

3. Хохлатые сойки хоронят сородичей. Обнаружив мёртвую птицу, сойка криками собирает всю стаю, и вместе они собираются у тела. Иногда сойки даже перестают издавать крики вплоть до утра следующего дня из-за смерти члена стаи. Похожие ритуалы практикуют жирафы и слоны.

4. Крысы умеют смеяться. Звуки, которые они издают человеческое ухо не улавливает, но при смехе у грызунов активируется часть мозга, которая при обычных обстоятельствах не задействована. Смеяться умеют также дельфины и шимпанзе.

5. Коровы умеют дружить. Это было доказано во время эксперимента: коров помещали в загон со знакомыми и незнакомыми коровами. Когда окружение было чужим, у коров повышался сердечный ритм, они ощущали опасность, а вот в окружении «своих» они были расслаблены.