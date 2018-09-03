Ещё
В Кувейте найдена самая «глазастая» рыба
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кувейте найдена самая «глазастая» рыба 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @Bayan_kw
Продавцы в Кувейте наклеивали пластмассовые глаза своим рыбам, чтобы те выглядели свежее.
Неизвестно, по какой причине торговцев смутили только глаза, но магазин был закрыт после такого "улучшения" продукта. Решение прилепить рыбам поверх глаз наклейки было принято руководством магазина. Они рассчитывали на то, что покупателям понравится этот трюк. Но в итоге министерство торговли закрыло магазин. Никто не ожидал, что эта идея вызовет столь негативную реакцию.
После публикации этой новости в Twitter, пользователи написали следующее:
"Пусть их оштрафуют за обман и наградят за креативность"
"Ох, это нереально смешно!"
"Бесподобная идея"
"Это очень плохое ведения бизнеса, но я не могу не посмеяться над этими рыбами. Они серьезно думали, что покупатели не заметят несвежесть продуктов?
Может покупателям и не понравилась эта идея, но пользователи в Сети оценили такой подход. Рыба, скорее всего, и вправду была не свежей. Но креатив работников приглянулся всем.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь гораздо меньше понтов»19
Город-призрак на заброшенном острове в океане10
Россия будет центром мира: пророчества Кейси152
Тест: хорошо ли вы учились в школе79
На Марсе нашли «древнюю амфору»31
Видео
02:26
В небе над Японией заметили «айсберг»
Безумный мир
00:15
Любопытного призрака запечатлели на видео
Безумный мир
09:02
Американские тайники каторжников
Вещи
10:09
Невероятные факты об океане
Места
10:13
Животные, которые ведут себя как люди
Безумный мир
03:58
Мрачные секреты Чингисхана
Люди
10:59
Как мы уничтожаем планету
Безумный мир
00:31
Можно ли выжить в авиакатастрофе
Истории
10:43
Кошки, которые никогда не вырастут
Безумный мир
00:14
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение