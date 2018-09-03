В Кувейте найдена самая «глазастая» рыба

وزارة التجارة تغلق محلا لبيع الأسماك يضع عدسات مزيفة للأسماك لتبدو على انها طازجة! pic.twitter.com/RCj7roilWT— جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) 1 сентября 2018 г. Продавцы в Кувейте наклеивали пластмассовые глаза своим рыбам, чтобы те выглядели свежее.

Неизвестно, по какой причине торговцев смутили только глаза, но магазин был закрыт после такого "улучшения" продукта. Решение прилепить рыбам поверх глаз наклейки было принято руководством магазина. Они рассчитывали на то, что покупателям понравится этот трюк. Но в итоге министерство торговли закрыло магазин. Никто не ожидал, что эта идея вызовет столь негативную реакцию.

После публикации этой новости в Twitter, пользователи написали следующее:

"Пусть их оштрафуют за обман и наградят за креативность"

"Ох, это нереально смешно!"

"Бесподобная идея"

"Это очень плохое ведения бизнеса, но я не могу не посмеяться над этими рыбами. Они серьезно думали, что покупатели не заметят несвежесть продуктов?

Может покупателям и не понравилась эта идея, но пользователи в Сети оценили такой подход. Рыба, скорее всего, и вправду была не свежей. Но креатив работников приглянулся всем.