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Научные теории, оказавшиеся ложью
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Научные теории, оказавшиеся ложью 

Рамблер 17 часов назад
Время от времени научное сообщество взрывают новые теории. Результаты исследований учёных доходят и до обычных людей, которые привыкли доверять специалистам. Но иногда теории, которым все слепо доверяли, оказываются ложными.
1. Вакцинация вызывает аутизм. Впервые об этом заговорили в 1998 году после публикации в авторитетном издании. Довольно быстро теорию признали несостоятельной, а автора обвинили в попытке дискредитации современных вакцин и лишили врачебной лицензии. Тем не менее, многие до сих пор верят в эту ложную и опасную теорию.
2. Географический детерминизм. Сегодня для большинства людей очевидно, что характер человека формируется под воздействием окружения. Однако в конце 19-начале 20 века была популярна теория географического детерминизма, утверждающая, что на образ мыслей и действий человека оказывает место его рождения. Позднее теорию опровергли, но её взяли на вооружение в Третьем рейхе, где активно использовали для подтверждения превосходства арийской расы.
3. Теория плоской Земли. Эта теория была широко распространена в древности и Средневековье, но удивительно, что и сегодня находятся люди, уверенные, что наша планета плоская. Есть даже сообщество сторонников плоской Земли, которые полагают, что Солнце вращается вокруг Земли.
Смотрите в ролике рассказ о других теориях, верить в которые не стоит.
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