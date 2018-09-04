Девушка 20 лет питалась только мороженым

21-летняя Кортни Бакстер из Великобритании 20 лет питалась только мороженым. Сложно поверить, но до недавнего времени она не пробовала даже кусочка курицы или рыбы, дольки апельсина или яблока, не пила кофе и томатный сок. Ничего, только один сплошной «айс-крим» — более 7 тысяч сортов за всю жизнь.

Год назад Кортни поняла, что до диабета ей рукой подать, да и, в конце концов, это ненормально — бояться пищи. И девушка стала готовить себя к тому, чтобы обратиться к психологу.

Мир узнал о Кортни благодаря видеоблогу Caters Clips, где накануне, 3 сентября, был опубликован ролик о жизни девушки и ее фобии.

«В течение многих лет Кортни, которой сейчас 21 год, была настолько избирательным едоком, что вид овощей или фруктов заставлял ее чувствовать себя физически больной и вызвал панику. Но после того, как она перепробовала более 7 тысяч различных видов мороженого и поняла, что ни разу не была в обычном ресторане, она решила взять свою диету под контроль», — говорится в описании.

Сама девушка рассказывает, что со слов своей мамы узнала, что, когда ей исполнился годик и пришло время пробовать другую пищу, малышка от нее активно отказывалась. Впрочем, остается открытым вопрос — почему мама Кортни не обратилась к специалистам и как вообще она растила дочь до совершеннолетия, зная, что та не может есть ничего твердого, жирного, мучного… никакого.

Кортни вспоминает, что все детство питалась только протертой едой, а став старше, поняла, что твердая еда ее пугает — до слез, до паники и истерики. Зато с мороженым у девочки отношения складывались хорошие — его она могла есть без боязни, что оно причинит ей вред. Да, именно такую формулировку использует Кортни, когда вспоминает о своих состояниях, вызванных едой. К сожалению, в блоге Caters Clips так и не раскрывается, куда смотрели родители Кортни и ее школьные учителя, а также врачи-педиатры.

«Когда я ела мороженое, то понимала, что я в безопасности, — рассказывает Кортни. — Я как будто чувствовала, что оно мне не навредит. Ежедневно я ела по несколько пачек, и, конечно, у меня начались проблемы со здоровьем».

У Кортни есть парень, однако они толком никуда не ходят — ни в какие кафе и рестораны, ведь девушка там ничего не заказывает. Ничего, кроме мороженого. Даже в гостях она вынуждена перебарывать себя и смотреть на угощения, которыми хозяева вечеринок пытаются ее порадовать. Однако в конце концов все попытки разбиваются о «Нет, большое спасибо, но я не могу».

Но вот если хозяева предлагали девушке мороженое, сироп или горячий шоколад (любую сладкую пищу с кремовой текстурой), она соглашалась.

На фото выше вы видите, что Кортни кусает сэндвич. На видео, опубликованном Caters Clips, она даже прожевала его, правда, там не показали — проглотила или нет. Впрочем, сама британка утверждает, что в последнее время она может есть более-менее твердую еду и даже хорошо сваренное мясо. Это стало возможным благодаря гипнозу — два сеанса, каждый из которых длился час, и фобия Кортни стала сдавать позиции.

По словам девушки, ей еще предстоит пройти целый курс гипноза. И не стоит думать, что она отважилась доверить себя гипнотизерам сразу, с наскока — до этого метода бедняжка обращалась к нескольким специалистам, но те лишь разводили руками — фобия настолько глубоко укоренилась в сознании Кортни, что все врачи единогласно советовали гипноз.

Отметим, что Кортни активно поддерживает ее молодой человек. Он верит, что однажды сможет отвести любимую в ресторан и заказать лучшие стейки или самые дорогие креветки (все что угодно, лишь бы Кортни выбирала и ела). Конечно, к дорогим блюдам будет подано лучшее вино, а не горячий шоколад, который пока что литрами пьет боязливая девушка.