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Мужчина выложил свой огурец и стал знаменит
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Мужчина выложил свой огурец и стал знаменит 

Рамблер 3 часа назад
Фото: imgur.com
Иногда достаточно одной картинки, чтобы стать знаменитым на весь мир.
Фотография неизвестного мужчины, который вырастил необычный огурец, появилась на широко известном американском портале Reddit. На фото уверенный в себе дачник с пышными усами держит в руках огурец, хитро изогнутый в форме знака вопроса. В какой стране выросло такое чудо агротехники, не сообщается, но, судя по антуражу, кадр вполне мог быть снят где-то в средней полосе России. Деревянные домики, шиферные крыши, калитка из штакетника, так и хочется сказать — "это все мое, родное". А мужчина на фотографии как бы говорит нам "Доколе?".
reddit.com
Пользователи немедленно отреагировали и в ответ стали публиковать свои варианты применения такого огурца. Смотрите сами.
imgur.com
Огурец-посох для Гендальфа.
imgur.com
Огурец-молот для Тора.
imgur.com
Огурец-крюк для пирата.
imgur.com
Волшебный крюк для Мауи.
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