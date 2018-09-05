Мужчина выложил свой огурец и стал знаменит

Иногда достаточно одной картинки, чтобы стать знаменитым на весь мир.

Фотография неизвестного мужчины, который вырастил необычный огурец, появилась на широко известном американском портале Reddit. На фото уверенный в себе дачник с пышными усами держит в руках огурец, хитро изогнутый в форме знака вопроса. В какой стране выросло такое чудо агротехники, не сообщается, но, судя по антуражу, кадр вполне мог быть снят где-то в средней полосе России. Деревянные домики, шиферные крыши, калитка из штакетника, так и хочется сказать — "это все мое, родное". А мужчина на фотографии как бы говорит нам "Доколе?".

reddit.com

Пользователи немедленно отреагировали и в ответ стали публиковать свои варианты применения такого огурца. Смотрите сами.

imgur.com

Огурец-посох для Гендальфа.

imgur.com

Огурец-молот для Тора.

imgur.com

Огурец-крюк для пирата.

imgur.com

Волшебный крюк для Мауи.