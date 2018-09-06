Можно ли укусить себя за локоть

Как часто вы слышали выражение "локти кусать" и задумывались о том, насколько это возможно в реальной жизни.

Среднестатистическому человеку укусить себя за локоть будет невероятно сложно, в лучшем случае получится дотянуться до сустава губами, но ухватить его зубами, скорее всего, не выйдет, как ни старайся.

Древние славянские люди были необычайно наблюдательны и заметили эту особенность, что нашло отражение в крылатых фразах: локти кусать и близок локоток, да не укусишь. Первая служит предостережением для тех, кто вот-вот совершит необдуманный поступок или, наоборот, не совершит, и будет потом сильно жалеть, а вторую вспоминают, когда человек не может получить то, что, на первый взгляд, кажется вполне доступным.

Конечно, некоторые хитрецы находят способы укусить локоть, например, использовать для этого свою вставную челюсть или вообще кусать не себя, а соседа. Но есть и такие люди, которые от природы обладают уникальной гибкостью и подвижностью суставов. Для них не составляет труда "выкрутить" руку из сустава и действительно укусить свой локоть.

Тем не менее врачи настоятельно не рекомендуют сверхгибким людям испытывать свои связки на прочность. Смотрите видео и не пытайтесь повторить, даже если можете. Кстати, герою видеоролика на момент записи было 15 лет, сейчас он признается, что кусал локти по глупости и больше так не делает, ведь в будущем это грозит серьезными проблемами с суставами.